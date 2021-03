Czym może zajmować się Radio Szczecin? Przemyślenia szczecińskiej radnej

Szczecińska radna Polski 2050 Szymona Hołowni ma problem. - Radio Szczecin rozdmuchuje konflikt w Akademii Sztuki - mówiła Edyta Łongiewska-Wijas w "Rozmowach pod Krawatem".

- Odnoszę wrażenie, że Polskie Radio Szczecin jakoś wyjątkowo jest uczulone na panią rektorę prof. Mirosławę Jarmołowicz, ale ja to rozumiem. Państwo to rozdmuchują, państwo są uczuleni na feminatywy, które pojawiły się w statucie. Państwo są uczuleni na to, że przegrał kandydat protegowany przez posła Joachima Brudzińskiego i dlatego państwo rozdmuchują na antenie ten temat. Nikt tak nie żyje tym tak, jak państwo - stwierdziła szczecińska radna.- Rozumiem. Ciszej nad tą trumną - dopowiedział prowadzący audycję Andrzej Kutys.- Pyta się pan, kto może mediować? Są strony do mediacji - powiedziała Łongiewska-Wijas.- Zerkam na stronę Akademii Sztuki w Szczecinie, władze i jak byk jest napisane: rektor dr hab. Mirosława Jarmołowicz. Słowa "rektora" tu nie widzę. Na marginesie, pani się bardzo cieszyła, że kobieta zostaje rektorem uczelni publicznej średnio raz na sto lat, dlatego ta decyzja przynosi zmianę w wymiarze dążeń do równouprawnienia kobiet w życiu publicznym. To z równouprawnienia kobiet w Akademii Sztuki mamy czterech prorektorów, czterech mężczyzn - podsumował prowadzący.Byłego rektora Akademii Sztuki profesora Dariusza Dyczewskiego popierali też marszałek województwa Olgierd Geblewicz z PO, a także zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska. Z kolei sama radna Łongiewska-Wijas w wyborach na rektora poparła doktor habilitowaną Mirosławę Jarmołowicz. Poza tym na naszej antenie w "Rozmowach Pod Krawatem" wypowiadały się obie strony konfliktu: muzycy i plastycy.