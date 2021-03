Dodatkowy personel do szpitala tymczasowego?

Trwają starania o pozyskanie personelu do szpitala tymczasowego w Netto Arenie w Szczecinie - mówił podczas briefingu prasowego wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Na razie jednak nie ma konieczności, by go uruchomić. Jeżeli chorych będzie przybywać, będzie on otwierany.- Rozmawiam z dyrektorami szpitali o pozyskaniu personelu - mówił Zbigniew Bogucki. - Myślimy, w jaki sposób pozyskać ten personel. Już zostały poczynione działania organizacyjne. Jestem w bardzo dobrym kontakcie z Okręgową Izbą Lekarską, rozmawiałem również ze związkami zawodowymi pielęgniarek. Te trudności oczywiście są; nie będę mówił, że ich nie ma; ale wydaje się, że te trudności można przezwyciężyć i w momencie, gdyby była taka potrzeba, to my również będziemy gotowi, żeby podjąć te wyzwanie i odpowiedzieć na potrzeby epidemii.Teraz w szpitalu tymczasowym w Netto Arenie działa największy punkt szczepień w regionie.Dziennie preparaty otrzymuje tam nawet ponad 700 osób.Minionej dobry w regionie koronawirusem zakaziło się ponad tysiąc osób.