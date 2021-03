Szpitalna, międzyregionalna solidarność. "Nie jesteśmy landami"

Zachodniopomorskie w razie potrzeby przyjmie pacjentów zakażonych koronawirusem ze Śląska, ale to nie pierwsza współpraca z placówkami z innych regionów.

Choć na znacznie mniejszą skalę, szpital w Dębnie przyjmuje pacjentów z lubuskiego. To nie tylko zarażeni koronawirusem, ale też na inne oddziały.Taka konieczność pojawiła się, gdy zamknięto szpital w Kostrzynie.- Przyjmujemy pacjentów z naszego województwa oraz z województwa lubuskiego. Mniej więcej jest to zakres ok. 60-80 kilometrów dla pacjentów, którzy do nas trafiają - mówi Iwona Andrzejczyk-Szawerdo, prezes szpitala w Dębnie.Z kolei szpital w Dębnie odsyła w razie potrzeby pacjentów do Gorzowa Wielkopolskiego lub Sulęcina w Lubuskiem.Wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki zadeklarował, że region przyjmie pacjentów zakażonych koronawirusem na Śląsku jeżeli będzie taka potrzeba i możliwości.Bo tam sytuacja w szpitalach jest najgorsza, brakuje wolnych łóżek.- Nie jesteśmy landami, jesteśmy państwem unitarnym, jesteśmy Polską, musimy sobie pomagać i ten rozkład epidemii, który jest różny w różnych regionach powoduje to, że możemy sobie pomagać - zaznaczył.Pacjenci ze Śląska na razie rozwożeni są karetkami do województw ościennych. Jeżeli będzie taka konieczność śmigłowcami będą transportowani do regionów, gdzie sytuacja jest stabilniejsza, czyli np. do zachodniopomorskiego.