Kontrola w Gryfii. Zaremba: Nie obawiam się

Nie obawiam się kontroli NIK-u w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia - mówi jej prezes Krzysztof Zaremba.

Kontrolę wszczęto na wniosek polityków i związkowców. Najwyższa Izba Kontroli ma sprawdzić w Gryfii, jak przebiegał proces restrukturyzacji stoczni w ostatnich latach.- Wreszcie będzie okazja do tego, żeby został zadany cios tym wszystkim kłamstwom i pomówieniom na temat Gryfii, które są nie tylko kolportowane i tworzone przez wrogów stoczni wewnętrznych i zewnętrznych, ale także przez tych, którzy niszczyli latami przemysł stoczniowy w Polsce, Szczecinie. Trzeba pamiętać o tym, że my Gryfię podnosimy praktycznie z popiołów - podkreślił Zaremba.Prezes Gryfii Krzysztof Zaremba przypomniał, że odbudowa stoczni jest nie na rękę politykom, którzy chcieli ją sprywatyzować. - Koledzy posłów Platformy mieli dokonać linczu na Gryfii. Ich kumple, którzy mieli stocznię w teczkach, mieli przyjąć majątek. I my stoimy kością w gardle tym wszystkim małym człowieczkom, którzy próbują nasyłać na nas różne instytucje m.in. Najwyższą Izbę Kontroli - powiedział Zaremba.Morska Stocznia Remontowa Gryfia ma pełny pakiet kontraktów na remonty statków. Teraz zbiera zamówienia na drugie półrocze.