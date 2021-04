Wydarzyło się na kominie Zakładów Chemicznych Police [WIDEO]

Dobra nowina u sokołów wędrownych, Poli i Pola. W gnieździe zamontowanym na 80-metrowym kominie Zakładów Chemicznych Police, w którym samica złożyła trzy jaja, właśnie wykluło się pierwsze pisklę.

W ubiegłym roku pierwszy mały sokół wykluł się dwa dni później... 23 kwietnia. Sokół wędrowny to gatunek ściśle chroniony. Imię "Pola" sokolica dostała od internautów. Sokoli tata to "Pol" - rzecz jasna, wszytko to od nazwy miasta -Police.





Pomysłodawcą gniazda było Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" z Włocławka, a zamontowano je w 2006 roku.



Każdy może śledzić sytuację w gnieździe "na żywo", dzięki zamontowanej kamerze, dlatego internauci mogą podglądać i podsłuchiwać sokolą rodzinkę. Widać, że pisklę spieszyło się na świat, bo prawdopodobnie było głodne. Trwa wielkie karmienie, sokolica Pola podaje pożywienie małemu puchatemu sokolikowi, który ze swoim rzadkim jasnym upierzeniem na razie jeszcze nie przypomina jednego z najpiękniejszych ptaków. Można powiedzieć, że jest uroczo brzydki.