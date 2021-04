Lekarze próbują przekonać sceptyków: Nie należy się obawiać szczepionek

Fot. pixabay.com / whitesession (CC0 domena publiczna)

Szczepionka to zawsze mniejsze ryzyko niż zachorowanie na Covid-19 - mówią lekarze i apelują o to, by się szczepić. W ten sposób chcą przekonać sceptycznych mieszkańców regionu. Jako przykład stawiają siebie.

Doktor Paweł Szakoła, lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Ogólnej dla pacjentów z COVID-19 szpitala przy Arkońskiej w Szczecinie mówi, że nie należy się obawiać szczepionek. Także tych do, których są wątpliwości dotyczące powikłań.



- Ma pani przed sobą człowieka zaszczepionego AstraZenecą. Nogi mają się dobrze, brzuch tym bardziej. Udaru jeszcze nie dostałem, więc tak naprawdę dużo większe ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych ma osoba, która zachoruje na wirusa niż osoba, która będzie zabezpieczona szczepionką - przekonuje Szakoła.



Zróbcie to też dla nas, personelu medycznego, który i tak jest bardzo obciążony pracą - dodaje doktor Dariusz Kozerawski, lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tej samej placówki. - Jednak zmniejsza to ryzyko operowania w tak trudnych warunkach i zmniejsza ryzyko zakażeń i ryzyko pobytu w oddziałach covidowych, bo jest to dla nas też pewnego rodzaju uciążliwość.



Europejska Agencja Leków oceniła, że szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna, choć może mieć związek z występowaniem zakrzepów u osób, które przyjęły preparat. Są to jednak sytuacje incydentalne.