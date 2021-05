Więcej szczepień bez rejestracji w szczecińskim punkcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nie 2 i pół tysiąca, a 3 i pół tysiąca dawek szczepionki łącznie rozdysponuje 109. Szpital Wojskowy w Szczecinie w ramach majówkowej akcji szczepień.

Ponieważ szczepienia powszechne cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a przed punktami w całej Polsce ustawiają się kilkusetosobowe kolejki, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o dodatkowej dostawie preparatu Johnson and Johnson. Ta szczepionka jest jednodawkowa, nie trzeba więc będzie powtarzać szczepienia - to spory atut, mówią Ci, którzy czekają przed punktem w Szczecinie.



- Nie widzę przeciwwskazań. Nie powinno zaszkodzić, człowiek będzie spokojniejszy i bezpieczniejszy. To umożliwi jakieś zagraniczne wyjazdy - mówi jeden mieszkańców.



My jesteśmy z Białorusi i u was lepiej wygląda kwestia szczepień. Nie wiemy, jak będzie ze szczepionką z Rosji - dodaje kolejny mężczyzna.



- Od rana pracują trzy zespoły szczepienne po to, żeby skrócić czas oczekiwania w kolejce, bo zainteresowanie mieszkańców jest od samego rana bardzo duże. Teraz czas oczekiwania skrócił się do kilkudziesięciu minut - powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki.



Akcja będzie trwała do poniedziałku - chyba, że zostanie do rozdysponowania jeszcze pula niewykorzystanych szczepionek. 2 maja zaszczepić się mogą osoby z rocznika 1985 i starsze, 3 maja osoby z rocznika 1987 i starsze. Osoby, które nie rejestrowały się wcześniej - a mają tylko e-skierowanie. Mogą się też zaszczepić ci urodzeni do 1991 roku, jeśli zgłaszali taką chęć na rządowym portalu na początku roku.



Punkt na parkingu 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie będzie przyjmował chętnych od między 9 a 19.