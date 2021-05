W ciągu pięciu dni, w punkcie przy Jasnych Błoniach, udało się podać preparat 3350 osobom.

Było to możliwe, dzięki pracy zespołów szczepieniowych złożonych z medyków 109. Szpitala Wojskowego. Nie potrzebna była rejestracja, wystarczyło e-skierowanie.Szczepienia były wykonywane jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson, dzięki któremu osoba po jego przyjęciu uznawana jest za w pełni zaszczepioną. Nie jest wliczana do limitu gości np. na weselu czy innym wydarzeniu, nie musi poddawać się też testom przy przekraczaniu granicy. Pozostało jeszcze 150 dawek. W czwartek zostaną one podane w gabinecie w przychodni 109. Szpitala Wojskowego, między 14 a 18.