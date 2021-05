Goście Kawiarenki komentują założenia "Polskiego Ładu"

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza program "Polski Ład". Zdaniem polityków opozycji, którzy byli gośćmi "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin, to program, którego wady przeważają zalety.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński podkreśla, że dzięki projektowi, Polska odbuduje się po kryzysie związanym z pandemią. - Proponujemy solidną trampolinę dla wszystkich Polaków do wybicia się po tym covidowym nieszczęściu, które nas wszystkich dotknęło - powiedział Dobrzyński.Zjednoczona Prawica pokazała, że wciąż jest zjednoczona - komentował wiceprezes szczecińskiego Porozumienia Carlo Paolicelli. - Pomimo otoczki, które media zbudowały, wokół napięcia, które były w Zjednoczonej Prawicy, to jednak potrafiliśmy każdy w merytoryczny sposób dochodzić do swojego zdania.Większość sloganów to tylko puste obietnice - tak program "Polski Ład" krytykowała posłanka klubu Koalicja Obywatelska Magdalena Filiks. - Od razu przypomniała się zapowiedź pana Jarosława Kaczyńskiego z 2015 roku, jak mieszkania miały kosztować 2,5 tys. zł za metr kwadratowy. Jesteśmy w roku 2021 i zajmujemy drugie niechlubne miejsce w Europie pod względem wzrostu cen mieszkań - podkreślała Filiks.Wprowadzenie reform będzie miało swoje konsekwencje - dodał przewodniczący zachodniopomorskiej Konfederacji Marcin Bedka. - To, co myślę, że na pewno się wydarzy, to zmieni się próg podatkowy. Dlaczego? Bo wzrosną nam podatki, bo przestaniemy odliczać kwotę na ubezpieczenie zdrowotne."Polski Ład" to społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy. Skupia się on między innymi na zmianach w prawie podatkowym, wsparciu szpitali, emeryturach dla seniorów oraz dostępności mieszkań.