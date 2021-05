Krajowy Plan Odbudowy. Dyskusja w "Kawiarence Politycznej"

Spór w Senacie o Krajowy Plan Odbudowy. Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że chodzi o uporządkowanie jego zapisów. Zdaniem rządzących, to element gry politycznej. Politycy z regionu sprzeczali się na ten temat w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks tłumaczy, że pieniądze powinny trafiać sprawiedliwie do każdego samorządu.- Żadnej innej intencji w Senacie tutaj nie ma niż taka, żeby tak skonstruować zapisy, warunki, żeby nad wydatkowaniem środków przyznanych już przez Unię Europejską była w Polsce jakaś kontrola - powiedziała Filiks.Poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński odpowiadał, że argumenty posłanki Filiks uważa za niepoważne.- To, co Szczecin dostał z okazji rekompensat covidowych, to też było wsparcie PiS-owców dla swoich i tak możemy wyliczać i brnąć, ale państwo dalej będziecie mówić, że PiS daje tylko swoim - stwierdził Dobrzyński.Dobrzyńskiemu wtórował wiceprezes szczecińskiego Porozumienia Carlo Paolicelli.- Jeżeli ktoś czytał dokument dotyczący "Polskiego Ładu", będą wprowadzone dodatkowe subwencje dla samorządów, które będą wspierać inwestycje lokalne - tłumaczył Paolicelli.Argumentów Koalicji Obywatelskiej nie rozumie natomiast Marcin Bedka, przewodniczący zachodniopomorskiej Konfederacji.- Platforma Obywatelska sama się ograła i płaci za to bardzo drogą karę i tak naprawdę to pokazuje, że w najbliższym czasie podejrzewam, że szykuje się nam bardzo poważna zmiana polityczna - uważa Bedka.Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który miało przygotować każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Spór w Senacie opóźnia starania o otrzymanie środków.