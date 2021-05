"Powstała odpowiednia liczba punktów szczepień, które zastąpią te z Netto Areny" [ZDJĘCIA]

W przyszłym miesiącu zostaną zlikwidowane punkty szczepień w Netto Arenie. Przestanie też funkcjonować szpital tymczasowy, który tam powstał.

Punkty szczepień z Netto Areny zostaną przeniesione do szpitala na Pomorzanach.- To efekt zanikającej epidemii - przyznał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Czasami dziwię się takim głosom, które pojawiają się również w mediach, że tu zostały wydatkowane pieniądze, a żaden pacjent nie został przyjęty. Jak rozumiem, możemy się chyba z tego cieszyć. Możemy się chyba z tego cieszyć, że właśnie województwo zachodniopomorskie nie dotknęła tak mocno fala koronawirusa, jak to było w innych regionach, gdzie wszystkie szpitale tymczasowe, które były szpitalami pasywnymi, a więc przygotowanymi do przyjęcia pacjentów, zostały wykorzystane. One ratowały życie i zdrowie ludzi.Wojewoda zapewnił również, że w naszym regionie powstała odpowiednia liczba punktów szczepień, które zastąpią te z Netto Areny. - Zwiększaliśmy liczbę punktów. Dziś ich jest około 250, a więc w województwie mamy 250 punktów populacyjnych. Ale gdyby nie było Netto Areny, to dziś nie bylibyśmy w tak dobrym miejscu, jak jesteśmy, jeżeli chodzi o mapę szczepień w Polsce. Jesteśmy jednym z pięciu regionów, najszybciej szczepiących w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.W punktach szczepień w Netto Arenie zaszczepiono w ciągu miesiąca 21 tysięcy osób. Wyposażenie szpitala tymczasowego prawdopodobnie zostanie rozdysponowane między placówki służby zdrowia, część trafi też do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.