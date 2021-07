Kolendowicz o nowym nabytku Pogoni [WIDEO]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Jean Carlos może być wartościowym piłkarzem w tym klubie - komentuje Robert Kolendowicz, asystent trenera Pogoni Szczecin. Skrzydłowy niedawno zadebiutował w drużynie Pogoni Szczecin. Zdaniem członka sztabu szkoleniowego oraz byłego piłkarza Dumy Pomorza - Jean Carlos może dać wiele zespołowi. Potrzebuje jedynie nieco więcej czasu.

Zapytaliśmy więc Kolendowicza, z przymrużeniem oka, kogo on wybrałby na lewą pomoc: Brazylijczyka, czy siebie z najlepszych lat?



- Bez wątpienia Carlosa, jesteśmy zupełnie innymi zawodnikami, pomimo tego, że być może pozycja nas łączy, ale byłem innym typem zawodnika. Jean Carlos pokazał w pierwszym meczu z Górnikiem Zabrze, że może być naprawdę wartościowym zawodnikiem dla naszego zespołu i daje nam coś, czego w zespole wcześniej mieliśmy mało, bądź czego nam brakowało. Jest to piłkarz, który gra na odwróconej nodze, który łatwo może wchodzić do środka i ma niezłe uderzenie - mówi Kolendowicza.



Mecz Pogoni Szczecin z NK Osijek rozpocznie się w czwartek o godzinie 21.00. Walkę Portowców o III rundę eliminacji Ligi Konferencji Europy będziemy transmitować na naszej antenie.