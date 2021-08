Rolnicy: "algorytmy nas krzywdzą"

Komputerowe algorytmy są krzywdzące dla człowieka - uważają zachodniopomorscy rolnicy i chcą zmian w systemie szacowania strat wyrządzonych przez suszę.

- Pokazywana jest susza, ale my nadal nie wiemy na jakim poziomie ona jest. Jeżeli jest to poniżej 30 proc., to my się z tym zdecydowanie nie zgadzamy, ponieważ widzimy po plonach, że straty są zdecydowanie większe. Wystosowaliśmy pismo, aby konkretnie nam odpowiedział w jakim procencie dany rolnik poniósł straty na konkretnej uprawie - postulował Andrzej Karbowy.



Od ubiegłego roku wnioski o odszkodowania rolnicy mogą składać wyłącznie za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która także określa jak duże straty wyrządziła pogoda. Program jednak zamiast liczyć szkody działa na szkodę rolników - oceniał w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" szef Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Andrzej Karbowy.Aplikacja nie informuje na przykład jak duży jest poziom strat i czy rolnik może liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie, nie pozwala również na odwołanie po ewentualnej odmowie jego wypłacenia. Do resortu rolnictwa trafiło już pismo w tej sprawie.Rolnicy czekają na odpowiedź ministerstwa. Według danych synoptyków to woj. zachodniopomorskie jest najbardziej dotkniętym przez suszę województwem.Więcej informacji w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"