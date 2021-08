Dyrektywa z Brukseli, rybacy w nerwach

To może oznaczać koniec drobnego rybołówstwa - zachodniopomorscy rybacy tak skarżą się na unijne plany ograniczenia połowów.

Bruksela zamierza zakazać ich części od pierwszego listopada do końca kwietnia. To z powodu morświna. Naukowcy dowodzą, że w Zatoce Pomorskiej żyje szczególnie duża populacja tego zagrożonego wyginięciem ssaka morskiego, a ograniczenie połowów pomogłoby mu w zdobywaniu pożywienia.Rybacy alarmują jednak, że unijne plany mogą ich zrujnować.- Zabierają nam częściowo jesienne połowy dorsza, prawie całkowicie zabierają nam połowy śledzia. W tymże samym piśmie z Brukseli jest napisane, że teoretycznie mamy prawo łowić; wszystko możemy stawiać z wyjątkiem sieci skrzelowych. A ponieważ my w 99,9 procenta używamy tylko sieci skrzelowych, więc nie mamy innych możliwości - podkreślił w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" rybak z Rewala, Jerzy Jasiecki.Urzędnicy zastrzegają, że mogą przedłużyć te obostrzenia. Wciąż możliwe jest trałowanie, ale rybacy przybrzeżni mają na to za małe i słabe łodzie. Zapowiadają, że będą domagać się od Ministerstwa Rolnictwa odszkodowań, które resort miałby wynegocjować z Unią. Takie pieniądze otrzymują rybacy z Niemiec czy Danii.Morświny w Polsce są objęte ścisłą ochroną.