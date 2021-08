Każde wyjście z domu to dla nich udręka. Nicola Mocarska z Polic potrzebuje 4 tysięcy złotych na schodołaz.





Pieniądze na schodołaz dla dziewczynki z Polic można wpłacić na portalu zbieram.pl

Dziewczynka urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową i porażeniem kończyn dolnych.Teraz codziennie 11-latkę znosi i wnosi na pierwsze piętro jej mama.- Nicola osiąga coraz większą wagę do swojego wieku i problem jest tatki, że coraz ciężej jest wciągać ją do góry. U taty Nicoli dwa lata temu wykryto przepuklinę, że może dźwigać do 5 kilogramów. Musi mieć to usuwane operacyjnie i nie może dźwigać. Cały ciężar spoczywa na mnie - powiedziała mama Nicoli, Katarzyna.Łączna wartość sprzętu to 20 tysięcy. 80 procent kosztów jego zakupu sfinansuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.