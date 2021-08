Obok Estakady "jest dostępna jezdnia wspomagająca" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Większość kierowców jedzie jednym pasem ruchu, chociaż może dwoma. Szczecińscy urzędnicy tłumaczą nową organizację ruchu na Estakadzie Pomorskiej.

Według założeń miasta jezdnia wspomagająca ulicy Gdańskiej służy do utworzenia dwóch pasów ruchu w stronę Prawobrzeża. Kierowcy jednak omyłkowo wybierają wyłącznie prawą stronę jezdni.Dwoma pasami możemy zarówno wjechać, jak i wyjechać z remontowanego odcinka - tłumaczy Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.- Zostało to tak ustalone, żeby kierowcy w trakcie zamknięcia południowej jezdni Estakady Pomorskiej mieli taką możliwość. Jest dostępna jezdnia wspomagająca, biegnąca obok Estakady. Co istotne, są tam dwa pasy ruchu po których kierowcy mogą jeździć. Oczywiście część osób porusza się na pamięć tylko skrajnym prawym pasem - mówi Zieliński.Obecna organizacja ruchu potrwa do środy. Wówczas drogowcy wprowadzą kolejne zmiany. Przebudowa Estakady Pomorskiej ma planowo zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku.