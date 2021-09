"Zakażonych pacjentów przybywa". Pogotowie wyjeżdża coraz częściej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pogotowie w Szczecinie coraz częściej wyjeżdża do pacjentów zakażonych koronawirusem. Po spokojnych miesiącach z mniejszą liczbą zakażeń, sytuacja niestety zaczyna się pogarszać.

- Zakażonych pacjentów przybywa - mówi Bartosz Żylski, ratownik z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Niestety znowu zaczynają się wyjazdy covidowe. W kwietniu zaczęło się uspokajać i mieliśmy mniej tego wszystkiego. Wakacje przeszły jakoś spokojnie. Niestety z tygodnia na tydzień jest tego więcej i widać to już po wyjazdach. Dwa tygodnie był jeden tygodniowo, a teraz są 3-4 dziennie.



Pacjenci są często w ciężkim stanie - dodaje Bartosz Żylski. - Najczęściej są to stany średnie i ciężkie. Ludzie dość długo czekają, nie chcą pomocy za szybko. Cały czas wyrzucają z głowy, że może to nie jest to, aż dochodzi do sytuacji, że niewydolność oddechowa jest na tyle duża, że nie dają sobie sami rady.



Według specjalistów, czwartej fali zakażeń koronawirusem możemy spodziewać się jeszcze we wrześniu.



W ciągu ostatniej doby wykryto w Polsce 406 nowych przypadków COVID-19. W ubiegły wtorek było to 285 przypadków. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarła jedna osoba.



Zmarło również 12 pacjentów, którzy mieli choroby współistniejące. W ubiegły wtorek zanotowano w sumie pięć zgonów. W województwie zachodniopomorskim wykryto 22 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Tydzień temu tych przypadków było 20.