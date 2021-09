Mat. organizatora

Ultra Gryfus - dla dorosłych już wystartował, przed nami Ultra Gryfus Kids - czyli pierwsza taka edycja wyścigu rowerowego dla dzieci. Wciąż można się jeszcze zapisać na jutrzejszą szczecińską imprezę.

Chodzi o to, by przy okazji wyścigu dla dorosłych, zachęcać też dzieci, by wsiadały na rower - mówi Paweł Malinowski, prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego "Gryfus".



- Jest to wyścig w formie zabawy. Dzieci będą startowały na dystansie kilkuset metrów. Zapraszamy dzieci do lat 10, cały czas można zapisać swoje pociechy na naszej stronie internetowej. Uczestnicy startują trójkami, więc mają zagwarantowane, że na mecie na pewno staną na podium. Dla każdego mamy przygotowane medale, dyplomy i nagrody w postaci czapek i innych gadżetów - dodaje Malinowski.



Start w niedzielę o godzinie 13 na szczecińskiej Łasztowni.