"Opiekujemy się kombatantami, ale pamiętamy też o tych, którzy odeszli" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pamięć im się po prostu należy - tak mówią członkowie i sympatycy stowarzyszenia Paczka dla Bohatera, którzy od rana sprzątają groby Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Pracują w nowej kwaterze kombatantów przy drugiej bramie cmentarnej. Usuwają chwasty, śmieci i czyszczą nagrobki.



- Teraz oczyszczamy groby kombatantów, żeby wyglądały świeżo i pięknie, tak jak im się to należy. - Na razie walczymy z roślinnością, która trochę się tak zakorzeniła. Będziemy tu, aż tego nie skończymy. Będzie pięknie. - Wyrywam chwasty, trzeba do tego siły. - Mam taką satysfakcję będąc tutaj i wolę tu spędzać czas, niż np. przed telewizorem - mówili uczestnicy sprzątania.



- Czyny nie słowa. Dzisiaj mamy jeden cel: chcemy zrobić coś dla tych ludzi, bo te groby nie mają już swoich rodzin, albo są daleko. One nie mogą tak wyglądać. To jest dla nas priorytet, że nie tylko opiekujemy się żywymi, ale pamiętamy też o tych, którzy odeszli - mówił Tomasz Sawicki ze stowarzyszenia Paczka dla Bohatera.



To już 11. akcja sprzątania grobów zorganizowana przez Paczkę dla Bohatera.