Czy Szczecin może pójść śladem gminy Rewal? Dyskusja w Kawiarence

Zadłużanie miasta kontra pieniądze potrzebne na inwestycje - tak miejscy radni komentowali zmiany w budżecie Szczecina.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni zgodzili się na zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. To kwota 300 milionów złotych.



Obawiamy się dalszego zadłużania miasta - mówił Leszek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.



- Oczywiście istnieje ta obawa, że Miasto Szczecin może pójść śladem gminy Rewal, która bodaj 20 lat temu była podawana jako przykład najbardziej dynamicznie rozwijającej się i inwestującej gminy w Polsce - mówił Duklanowski.



Przypomnijmy, Rewal zaciągał pożyczki w parabankach.



To dobra decyzja. Potrzebujmy pieniędzy na inwestycje - mówiła Urszula Pańka z Koalicji Obywatelskiej.



- To jest bardzo korzystny kredyt, w którym po 6 latach będzie uruchomiona spłata, nisko oprocentowany, nie musimy mieć żadnych gwarancji, ponieważ mamy wysoki rating. Inwestycje w mieście to są miejsca pracy, to jest rozwój Szczecina. Należy brać taki kredyt i rozwijać miasto - mówiła Pańka.



Z radną KO zgadzała się radna Bezpartyjnych Renata Łażewska.



- My mamy zdrowy budżet, nie mamy zagrożenia, że utrzymamy sytuację ratingową. Te kwestie są w Szczecinie od dawna bardzo pilnowane i jako miasto jesteśmy stawiani za wzór. Gdybyśmy nie brali kredytów, odkładali inwestycje, one za rok-dwa będą kosztowały 15-16 procent drożej - mówiła Łażewska.



Miasto tłumaczy, że pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe i transportowe.