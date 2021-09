Relikwie bł. kard. Wyszyńskiego dla kościoła w Kobylance

Relikwie błogosławionego Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego trafią do Kobylanki. W poniedziałek delegacja z parafii odbierze relikwie od metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

W niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. W sobotę z kolei archidiecezjalne dziękczynienie za beatyfikację. W kościele w Kobylance zostanie ustanowione sanktuarium bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.Relikwie bł. kard. Wyszyńskiego to relikwie I stopnia. To będą włosy Prymasa - mówi ks. Paweł Żurawiński, salezjanin i proboszcz parafii w Kobylance, w której lubił zatrzymywać się kardynał Stefan Wyszyński. - Kiedy w 1957 roku ksiądz Prymas odjeżdżał z Kobylanki, motocykliści towarzyszyli mu do granic Kobylanki. Kiedy relikwie przybędą do granic naszej archidiecezji wyjadą właśnie motocykliści, aby relikwie Prymasa przyprowadzić do jego sanktuarium.Do sobotnich uroczystości mają przygotować rozpoczynające się we wtorek rekolekcje - dodaje ks. Żurawiński. - Rekolekcje wygłosi ks. kanonik Eugeniusz Leda, duszpasterz Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego z Warszawy Choszczówki. Sam miał ten zaszczyt poznać w swoim życiu Prymasa Tysiąclecia.W przyszłą sobotę także świątynia w Chominie za patrona otrzyma błogosławionego Stefana Wyszyńskiego.