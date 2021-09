Gawkowski: Ci, którzy się nie spierają, wyborów nie wygrywają

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowa Lewica jest "silna i zjednoczona" - zapewniali politycy partii w Szczecinie. Przekonywali, że wewnętrzne spory dodatkowo "gruntują i kształtują charakter" ugrupowania, które powstanie po połączeniu SLD i Wiosny.

Jak się wyraził sekretarz Nowej Lewicy Marcin Kulasek, na kongresie 9 października "skonsumują ostatecznie związek".



Tymczasem, jak informuje Gazeta Wyborcza, w Nowej Lewicy trwa "wojna, a opozycjoniści przygotowują obalenie dyktatury Włodzimierza Czarzastego".



Szef klubu parlamentarnego Krzysztof Gawkowski w odpowiedzi zapewnia, że są silni i zjednoczeni, bo są "formułą demokratyczną".



- Jesteśmy grupą ludzi, która się bardzo lubi, choć czasami ma inne zdanie, jak w polityce. Ja się cieszę, że są spory na lewicy, bo to gruntuje i kształtuje nasz charakter. My wiemy jedno: jesteśmy opozycją, ale nie totalną, tylko racjonalną. Czasami, żeby dojść do takiego konsensusu, warto się wewnętrznie pospierać. Ci, którzy się nie spierają, wyborów nie wygrywają. Ja jestem znakomitej myśli, że przed nami dobra przyszłość - powiedział Gawkowski.



Poseł Kulasek podkreślał z kolei, że po okresie "przepychanek i nieścisłości", w każdym regionie odbędzie się wewnętrzna debata na temat programu partii.



Działacze z Warszawy przyjechali do Szczecina, aby uczestniczyć w wyborze delegatów na październikowy zjazd. Ci zdecydują, kto będzie rządził ugrupowaniem.