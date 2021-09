Samobójstwa nastolatków: w sytuacji zagrożenia trzeba działać zdecydowanie

Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

Czasami rodzice muszą sięgnąć po drastyczne środki - to jeden z głosów dyskusji w "Radiu Szczecin na Wieczór" o coraz częstszych próbach samobójczych wśród młodzieży.

Katarzyna Sobczuk-Wójciszyn, Mama SOS w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce zwracała uwagę, że brakuje psychiatrów. A w sytuacji zagrożenia trzeba działać zdecydowanie, gdy - przykładowo - dziecko się okalecza, zamyka w sobie.



- Jeśli dziecko nie chce pójść, no to nie możemy go zmusić i idziemy sami. Pytamy i prosimy o poradę. Jeśli to, co nam przekaże psychiatra, znów nie zadziała, a widzimy, że jest sytuacja bardzo zła, no to cóż nam zostaje, dzwonimy po pomoc na pogotowie - mówiła Sobczuk-Wójciszyn.



Psychiatra Jerzy Pobocha podkreślał, że o równowadze psychicznej trzeba rozmawiać już w szkołach.



- W szkołach powinien być przedmiot pod tytułem: zdrowie psychiczne. Jakie postępowanie, jakie trzeba mieć cele w życiu i ideały, po to, żeby tą równowagę psychiczna zachować. Tego w ogóle nie ma - mówił Pobocha.



Rodzice też muszą zadbać o siebie - mówiła Anna Choszcz-Sendrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.



- Nie jesteśmy w stanie pomóc naszemu dziecku, być dla niego wsparciem, jeżeli z nami jest coś nie tak - mówiła Choszcz-Sendrowska.



W ubiegłym roku w Polsce na swoje życie targnęło się 116 nastolatków i dzieci. Najmłodsze miało osiem lat. Zachodniopomorskie jest jednym z regionów z wyższym wskaźnikiem samobójstw młodych ludzi.