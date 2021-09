Goście RS komentują wulgaryzmy podczas tzw. Marszu Równości

Były hasła o tolerancji, ale też wulgaryzmy, agresywne okrzyki czy prowokacyjnie wykorzystywane pieśni religijnych.

W sobotę ulicami Szczecina przeszedł tzw. Marsz Równości do którego odnieśli się goście kawiarenki politycznej w Radiu Szczecin.Dla posła Prawa i Sprawiedliwości Leszka Dobrzyńskiego, ataki agresji na tęczowych marszach nie czymś zaskakującym- Z jednej strony mamy taki przekaz pod tytułem "Tęczowy, kolorowy tłum, roześmiani ludzie, głosiciele tolerancji i wielopoglądowości". Jednak spróbuj się z nimi nie zgodzić, mieć inne poglądy, to cię wdepczą w ziemie, oplują i zwyzywają najwulgarniejszymi słowami - tłumaczy Dobrzyński.Jak dodaje poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski, potępia wulgarne ataki słowne, które byłe kierowane na marszu w stronę partii rządzącej. - Faktycznie, pojawiło się takie hasło na jednym z transparentów, próbujące mocno zaatakować Prawo i Sprawiedliwość. To był jednak margines, i ja to potępiam, żeby było jasne.W dużym tłumie znajdzie się garstka ludzi, które będzie prowadzić ataki słowne w stronę innych osób. Tak sobotni marsz komentuje poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. - Tam, gdzie są tysiące ludzi, znajdzie się jednak jakaś część, która w taki, a nie inny sposób się zachowuje. Tu trzeba zrozumieć te emocje, i mój przedmówca o tym mówił.W sobotnim szczecińskim marszu równości wzięło udział kilkaset osób.