Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dzięki szczepieniom przeciwko koronawirusowi mamy w regionie znacznie mniej hospitalizacji niż w ubiegłym roku - mówi Joanna Jursa-Kulesza ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

W Zachodniopomorskiem przez pacjentów zakażonych zajętych jest 59 łóżek, tydzień temu było ich 51. Rok temu wzrost na takim poziomie obserwowano z dnia na dzień.



- To efekt szczepień - mówi Jursa-Kulesza. - O to chodziło w szczepieniach. Widzimy, że tych zakażeń rzeczywiście jest dużo, ale to się nie przekłada na liczbę chorych, hospitalizowanych. To olbrzymi sukces szczepień.



Minionej doby w Polsce potwierdzono 363 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, w regionie 24.