W Świnoujściu rozpoczął się demontaż maszyny drążącej tunel

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Wypompowano wodę z komory odbiorczej świnoujskiego tunelu. "Wyspiarka" przeszła gruntowne czyszczenie i rozpoczął się demontaż maszyny.

Maszyna drążąca tunel pod Świną swoją pracę już wykonała. Nie tylko przewierciła tunel, ale za pomocą instalacji płuczkowej wypompowała wodę i ułożyła ostatni pierścień obudowy tunelu. Pompa i rurociągi instalacji zostały już zdemontowane, budowlańcy wyczyścili także tarczę maszyny.



W innej części inwestycji kontynuowane są roboty drogowe - informuje Sławomir Skraba, kierownik budowy.



- Tunel już jako rura istnieje. Po demontażu maszyny musimy wprowadzić ekipy, by prowadzić prece wewnątrz. Elementy konstrukcyjne jedni, sufitu, instalacje - wylicza Skraba.



Zadowolenia z postępu prac nie kryje zastępca prezydenta Świnoujścia, Barbara Michalska, która przyznaje, że ukończenie budowy będzie dla miasta nową perspektywą rozwoju.



- Otwiera nas to na nowy system komunikacji. Sprawny i bezpieczny dla miasta, co oczywiście może budzić tylko nasze zadowolenie - mówi Michalska.



Demontaż maszyny zajmie dwa miesiące. Cała inwestycja ma być ukończona w październiku 2022 roku.