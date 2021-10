Rządowa dotacja dla Uniwersytetu Szczecińskiego [ZDJĘCIA]

Prof. Waldemar Tarczyński powiedział, że Uniwersytet Szczeciński otrzymał pomoc z rządowego Programu Inwestycji Lokalnych dzięki zaangażowaniu wojewody zachodniopomorskiego. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Prof. Waldemar Tarczyński powiedział, że Uniwersytet Szczeciński otrzymał pomoc z rządowego Programu Inwestycji Lokalnych dzięki zaangażowaniu wojewody zachodniopomorskiego. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Prof. Waldemar Tarczyński powiedział, że Uniwersytet Szczeciński otrzymał pomoc z rządowego Programu Inwestycji Lokalnych dzięki zaangażowaniu wojewody zachodniopomorskiego. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Prof. Waldemar Tarczyński powiedział, że Uniwersytet Szczeciński otrzymał pomoc z rządowego Programu Inwestycji Lokalnych dzięki zaangażowaniu wojewody zachodniopomorskiego. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

W ostatnim roku, tak jak nigdy udało się pozyskać środki na rozwój Uniwersytetu Szczecińskiego z rządowego programu - powiedział prof. Waldemar Tarczyński, rektor US podczas uroczystości przekazania czeku w wysokości ponad 4 milionów złotych.

Pieniądze przekazane na remont akademika przy ulicy Kordeckiego i - jak dodaje

wiceminister edukacji Włodzimierz Bernacki - to nie koniec wsparcia dla szczecińskiej uczelni.



- Ciesząc się z możliwości spotkania się z przedstawicielami tak świetnej uczelni jaką jest Uniwersytet Szczeciński mam nadzieję, że przyszła nasza współpraca w wymiarze nadchodzącego roku budżetowego zakończy się zdecydowanie nawet jeszcze lepszymi sumami i wynikami - wierzy wiceminister Bernacki.



- Pozyskaliśmy blisko 8,5 miliona złotych na inwestycje, które pomogą utrzymać w należytym stanie naszą bazę lokalową. Dzisiejsze wydarzenie to krok w kierunku studentów, o których chcemy zadbać, których chcemy kształcić na jak najwyższym poziomie, ale chcemy im również zapewnić odpowiednią bazę - podkreślił rektor Tarczyński.



Wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki przypomniał, że w ostatnich dwóch tygodniach gościło w naszym województwie czterech ministrów.



- Był tutaj pan minister Czarnek, był pan minister Niedzielski, pan minister Cieszyński, a dzisiaj mamy przyjemność gościć pana profesora, ministra Bernackiego. I to pokazuje jak wielka uwaga, jak wielka atencja ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości jest w stosunku do naszego miasta, do Szczecina, ale też szerzej: do regionu - ocenił wojewoda Bogucki.



W akademiku mieszka ponad 400 studentów.