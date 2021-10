Groźba kolejnych podwyżek za wywóz odpadów - alarmują radni PiS [WIDEO, ZDJĘCIA]

W ciągu tej kadencji dzięki rządom prezydenta Piotra Krzystka i Platformy Obywatelskiej cena wywozu odpadów wzrosła z 4 złotych za metr odpadów do 9.30. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mieszkańcom Szczecina grożą kolejne podwyżki opłat za wywóz odpadów. Ale radni Prawa i Sprawiedliwości uważają, że podwyżki nie muszą być wprowadzone.

- Od początku tej kadencji - jest to bardzo ważna informacja, można powiedzieć, że najważniejsza - podwyżki za wywóz odpadów w Szczecinie patrząc na podwyżki, które były teraz, dla zabudowy wielorodzinnej to jest, sumując to wszystko w tej kadencji, podwyżka o 132,5 procenta - wylicza Marcin Pawlicki, przewodniczący Klubu Radnych PIS.



Przez cały czas w Szczecinie mamy do czynienia z pasmem podwyżek - ocenia Agnieszka Kurzawa, radna Prawa i Sprawiedliwości.



- Wzrost opłat w Strefie Płatnego Parkowania: opłata dodatkowa więcej o 300 procent, strefa A - więcej o 28 procent, strefa B - więcej o 74 proc. Arkonka: bilety dla uczniów zdrożały o 400 procent, opłata za żłobek - 32 proc. więcej - wyliczała Agnieszka Kurzawa.



Rok do roku wywóz odpadów ma podrożeć o kilkadziesiąt procent - dodał Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości.



- Po niespełna roku serwuje nam się kolejną podwyżkę opłat za wywóz odpadów. To w przeciągu ostatniego roku aż o 24 proc. zostały podniesione opłaty za wywóz odpadów dla domów wielorodzinnych - podsumował Krzysztof Romianowski.



Miasto tłumaczy radnym, że podwyżki są konieczne, bo wywóz odpadów i ich utylizacja musi się bilansować, a dochody dla firm zajmujących się odpadami mają zapewnić mieszkańcy.