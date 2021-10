Dziura budżetowa Szczecina. Miasto szuka oszczędności [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mniejsze dochody budżetu Szczecina w przyszłym roku, przez co miasto będzie zmuszone do oszczędzania.

130 milionów złotych - o tyle mniejsze mają być dochody budżetu miasta w przyszłym roku. Takie szacunki przedstawił Prezydent Szczecina Piotr Krzystek na specjalnej konferencji prasowej. Miasto będzie zmuszone do oszczędzania - twierdzi prezydent.



- Wiemy już na pewno, że w skutek decyzji parlamentu musimy liczyć się ze spadkiem dochodów realnych podatku PIT na poziomie około 129 milionów złotych. Są to kwoty nominalne spadku, które musimy uwzględnić przy planowaniu naszych wydatków na przyszły rok - mówi Krzystek.



To argumentacja aby uzasadnić podwyżki - tak słowa prezydenta Szczecina komentuje przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pawlicki.



- Mieliśmy straszenie, że Szczecin stracił na pandemii 80 milionów złotych. Przez wiele miesięcy mieliśmy taką retorykę. Okazało się, że nie stracił. Jest dofinansowanie około 110 mln zł, czyli nawet z nadwyżką. Rozumiem, że w gabinecie pan prezydent ma kulę z której wróży, że w przyszłości będzie ogromna, kolejna wielka strata - mówi Pawlicki.



Dochody budżetu Szczecina z udziału w podatkach wzrosły w ostatnich latach - uważa Agnieszka Kurzawa, radna Prawa i Sprawiedliwości.



- Z PIT-u i CIT-u w latach 2015-2021, czyli za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, więcej wpływu z tytułu PIT i CIT było o 44 procent - mówi Kurzawa.



Radni Prawa i Sprawiedliwości są zaskoczeni skąd prezydent ma takie dane i mówią, że samorządy dzięki rządowym programom zyskają 10 miliardów złotych.