Goście Kawiarenki o "zamrażarce" i "wiecznej przyjaźni"

Opozycja tak często powtarza nieprawdę, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, że sama w to wierzy - powiedział w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin poseł Leszek Dobrzyński.

Goście Kawiarenki komentowali ostatnią wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że polexit to „fake news i pomysł opozycji na zwiększenie poparcia społecznego.”Katarzyna Kotula posłanka Nowej Lewicy powiedziała, że deklaracja Jarosława Kaczyńskiego jej nie przekonuje.- Im więcej słyszymy takich zapewnień, ale też oskarżeń rzucanych w stronę opozycji, że przesadzamy, że grozi nam polexit, tym bardziej mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński i środowisko Zjednoczonej Prawicy oraz Prawa i Sprawiedliwości jednak w jakiś sposób waży, w którą stronę zdecydować się iść - powiedziała Kotula.Poseł Jarosław Rzepa z PSL przypomniał, że jego partia dwa lata temu złożyła projekt ustawy, aby członkostwo w Unii Europejskiej zapisać w Konstytucji. - Jeżeli dziś ci wszyscy, którzy mówią, że na pewno nie ma żadnego zagrożenia, nie chcemy wychodzić, to jest fake news. Jeżeli tak naprawdę myślą, to bardzo proszę. Wyjmijmy to z zamrażarki, postawmy w Sejmie i skończmy zabawę - stwierdził Rzepa.Poseł Leszek Dobrzyński z PiS uważa, że opozycja straszy społeczeństwo czymś, czego nie ma, bo pomysł wyjścia z Unii jest od lat dementowany przez partię rządzącą.- Kto chce zapisywać to do Konstytucji, niech próbuje. Ja na pewno będę przeciw. Jestem rocznik 1967. Pamiętam, jak w innych czasach, inna organizacja zapisywała w Konstytucji wieczną przyjaźń z ZSRR. Dziękuję za ustawowe ustanawianie przyjaciół i członkostw - powiedział Dobrzyński.W piątkowym wywiadzie Jarosław Kaczyński dodał, że w interesie Europy jest to, aby Polska pozostała krajem suwerennym.