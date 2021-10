"Litza": Siłę daje mi Bóg [WIDEO]

Z rekolekcji w Licheniu, prosto na koncert do Szczecina. Robert Friedrich "Litza" wystąpił w sobotę z Luxtorpedą w Domu Kultury Krzemień w Podjuchach.

- Myślę, że gdybym nie miał tej podpory, budowanej na wierze, to trudno byłoby mi przyjechać do wielu miast w Polsce, żeby tylko zagrać koncert. Musi być coś więcej. To znaczy wiem, że tam przyjdzie osoba, która potrzebuje wsparcia, żeby mieć siłę na dalsze życie. Nieważne czy to jest uczeń szkoły średniej, czy to jest emeryt. Wszyscy potrzebujemy wsparcia - powiedział Robert Friedrich.





To pierwszy koncert zespołu na trasie, po lockdownie z nową płyty "Anno Domini MMXX". Muzyk w tym roku skończył 53 lata i mimo, że ciało coraz częściej mu to przypomina, to nie ma zamiaru kończyć kariery.- Dopóki starczy sił. Po ostatnim koncercie zespołu 2Tm2,3 była karetka. Zapomniałem, że trzeba pić wodę, jeść jakieś warzywa. Stosowałem dietę, która się kompletnie nie sprawdziła, czyli kawa i papierosy. Nie polecam - powiedział "Litza".Muzyk w rozmowie z Radiem Szczecin dodał, że w małżeństwie, jak i na scenie, sił dodaje mu Bóg.