Na najważniejsze stanowisko w partii był tylko jeden kandydat - Donald Tusk. W regionie - nowych szefem PO został Olgierd Geblewicz, w Szczecinie - Arkadiusz Marchewka.

Panowie zamienili się miejscami na tych stanowiskach. Marchewka zajął miejsce Stanisława Gawłowskiego po tym, jak usłyszał on zarzuty w związku z aferą melioracyjną.



W Koszalinie przewodniczącym Platformy został Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa i były poseł.



Nową przewodniczącą kołobrzeskich struktur Platformy Obywatelskiej została Anna Bańkowska. Na tym stanowisku zastąpiła Mirosława Tessikowskiego.



Dotychczasowy przewodniczący w wyborach nie wystartował. Zrobił to natomiast starosta kołobrzeski - Tomasz Tamborski. To jednak członkini zarządu województwa zachodniopomorskiego zebrała blisko 58 proc. głosów wśród kołobrzeskich członków Platformy.