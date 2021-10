Mieszkańcy Bezrzecza czekali na ten remont od lat

Na tę inwestycję czekaliśmy od lat - tak mieszkańcy Bezrzecza mówią o remoncie polickiej części ulicy Koralowej oraz jej przedłużenia - ulicy Górnej.

Powiat policki projekt na realizację tej inwestycji ma gotowy od 2018 roku. W poniedziałek okazało się, że wartą 9 mln inwestycję w 95% sfinansuje rządowa dotacja w ramach programu Polski Ład.Dla mieszkańców Bezrzecza, z którymi rozmawiała nasza reporterka, to bardzo dobra wiadomość. - Już parę lat tu jeżdżę i na moich oczach się buduje, zagęszcza. Jest naprawdę tłok. Były kiedyś takie hasła i wisiały plakaty, że ta ulica woła o ratunek. Jeśli jest duży ruch, to trzeba jakoś wyjść naprzeciw mieszkańcom - mówi kobieta.Remont szczecińskiego odcinka ulicy Koralowej ruszy jeszcze w tym roku. To inwestycja zaplanowana na dwa lata. Budowa polickiej części trasy prowadzącej do Wołczkowa rozpocznie się w przyszłym roku i również potrwa około dwóch lat.