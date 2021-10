Co z komunikacją po otwarciu tunelu? Finisz konsultacji w Świnoujściu

To ostatnie dni konsultacji społecznych w Świnoujściu. Wyspiarze mieli cztery miesiące na opowiedzenie się za jednym z trzech proponowanych przez miasto wariantów rozwoju ruchu drogowego.

Od czwartku do skrzynek pocztowych będą trafiały gazetki podsumowujące całą akcję.Wynikiem konsultacji ma być obranie konkretnego kierunku rozwoju ruchu w mieście po otwarciu tunelu. Mieszkańcy do wyboru mieli trzy warianty - ukierunkowany na pieszych i rowerzystów, na ruch pojazdów i pośredni. O przebiegu konsultacji opowiada Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia.- Mieszkańcy wyspy Karsibór optują za wariantem zachowawczym. Branża przedsiębiorców nie jest taka pewna. Obawiają się o to, że jeżeli ograniczamy ruch dla turystów to pytanie czy na tym nie stracą - mówi Michalska.Miasto na zakończenie konsultacji wydało gazetkę informacyjną. Dziś pierwsze egzemplarze trafiły do rąk wyspiarzy. O ich zawartości informuje Aleksandra Spychała ze świnoujskiego magistratu.- Od czwartku gazeta będzie dystrybuowana do wszystkich mieszkańców. Podsumowanie całych konsultacji społecznych "Twój Ruch". Materiały merytoryczne, materiały informacyjne - podkreśla Spychała.Konsultacje zamknięte zostaną z końcem października, ale pracownicy magistratu wciąż będą przyjmować mailowe opinie mieszkańców. O wyborze konkretnej strategii ruchu jeszcze w tym roku zdecydują radni.