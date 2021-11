Strażacy z Trzebieży zaszczepili najwięcej osób w kraju

Z rankingu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że strażacy z Trzebieży zaszczepili najwięcej osób w Polsce. To w ramach akcji #SzczepimySię z OSP.

Strażacy z Trzebieży zaszczepili ponad 10 tysięcy osób. Do akcji dołączyli 1 września. By dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców wypożyczyli 7 samochodów, między innymi kampery. Przejechali ponad 12 tysięcy kilometrów. W sumie odwiedzili 18 powiatów i prawie 50 miejscowości. Z kolei w remizie zorganizowali punkt szczepień.Strażacy zaszczepili, również uczniów, nauczycieli i pacjentów domów opieki. Mimo, że akcja już się zakończyła nadal będzie działał tymczasowego Punktu Szczepień w remizie.Otwarty jest w każdy czwartek od 16:00 do 20:00.