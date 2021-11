Bogata oferta duszpasterstw akademickich Szczecina

Z wizytą w szczecińskich duszpasterstwach akademickich. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wspólne wyjazdy w góry, za granicę, imprezy, ale także poznawanie nauki Kościoła i wspólna modlitwa. W Szczecinie działa kilka duszpasterstw akademickich. Największe z nich przy parafiach chrystusowców, dominikanów i jezuitów. Mają bogatą ofertę dla studentów.

Ola i Mateusz z ODY (Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego - przyp. red.) u chrystusowców od kilku miesięcy są małżeństwem.



- Zaczęło się od uczestnictwa w mszach akademickich, czyli tzw. "dwudziestkach" (msza św. akademicka o 20 w niedzielę w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie - przyp. red.) - mówi Mateusz.



Ola z kolei zaprasza do scholi akademickiej. - Obecnie śpiewam tam i zachęcam wszystkich, którzy chcą realizować się muzycznie - mówi Ola.



Ojciec Adam Policha, duszpasterz akademicki u dominikanów mówi o tym, na co stawiają u nich. - Mamy dużo wspólnych modlitw, msze święte, adoracje. Nie da się tego zrobić bez mądrości i bez wiedzy, dlatego jest dużo spotkań formacyjnych nastawionych na zdobywanie wiedzy niebanalnej - mówi o. Policha.



Jezuici świętują jubileusz nawrócenia i kanonizacji św. Ignacego z Loyoli - dodaje o. Bartosz Kornatowski, opiekun studentów z ulicy Pocztowej. - Duszpasterstwo akademickie JODA (Jezuicki Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego - przyp. red.) zaprosiło do wspólnego, pogłębionego czytania "Opowieści pielgrzyma", czyli biografii założyciela jezuitów.



W Szczecinie działa także duszpasterstwo akademickie studentów medycyny przy parafii św. Józefa. Studenci gromadzą się także na cotygodniowych spotkaniach i mszach akademickich w katedrze. Szczegółową ofertę dla studentów można znaleźć na stronach parafii, a także profilach facebookowych duszpasterstw akademickich.