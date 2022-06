RSnW: Jeśli widzisz pozostawione dziecko w aucie w upale, działaj niezwłocznie

Jeżeli widzimy pozostawione dziecko w aucie podczas wysokich temperatur, działajmy niezwłocznie. Nawet sięgając po drastyczne środki, łącznie z uszkodzeniem pojazdu, bo zdrowie i życie jest najważniejsze - tak w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" adwokat Krzysztof Tumielewicz odnosi się do sytuacji ze Szczecina.

Półtorarocznego chłopca matka zostawiła w rozgrzanym samochodzie. Dziecko zmarło. - Jeżeli sytuacja wyglądałaby na taką, że należy interweniować niezwłocznie, to trzeba by się zastanowić, jak dostać się do auta. W ostateczności sięgnąć nawet po wybicie szyby czy inną formę dostania się do pojazdu i udzielenia pomocy tej osobie - mówi Tumielewicz.Prokuratura wszczęła postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka w Szczecinie. Na razie śledczy nie postawili nikomu zarzutów.