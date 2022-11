Laptopy dla uczniów z Golczewa [WIDEO, ZDJĘCIA]

116 laptopów trafiło do uczniów, dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów w gminie Golczewo w ramach rządowego projektu wsparcia rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich.

Komputery, które zostały zakupione przez gminę, otrzymali je uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali w PGR-ach.- Do gier, do nauki. - To jest bardzo potrzebne do różnych prezentacji, także do zdalnych lekcji, gdyby teraz się znów zdarzyły - mówili uczniowie.- Przekazane dzisiaj komputery to lepszy dostęp do edukacji dla dzieci z terenów po PGR- owskich - zaznacza wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.- Edukacja jest możliwa dzisiaj poprzez dostęp do internetu, dostęp do nowoczesnych technologii, poprzez sprzęt komputerowy. Bo dzisiaj kto z nas wyobraża sobie funkcjonowanie, naukę bez tego sprzętu?! - retorycznie pytał wojewoda.Zakup laptopów dla dzieci z popegeerowskich rodzin to pomysł ministra Pawła Szefernakera. W naszym województwie na ten cel zostało przeznaczonych 73 miliony złotych.