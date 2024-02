IMGW: ostrzeżenia hydrologiczne 3. i 2. stopnia

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego - najwyższego stopnia dla rzek oraz ich zlewni.

Ostrzeżenia wydano także dla całego Wybrzeża i Zalewu Szczecińskiego.



Synoptyk - hydrolog Michał Sikora z IMGW wyjaśnił, że sytuacja na rzekach jest związana głównie ze spływem wód opadowych i roztopowych w ostatnich dniach, a w mniejszym stopniu z opadami. „Takie ostrzeżenia są wydane dla bardzo wielu rzek. Są to głównie zlewnie środkowej Odry, również odcinkowo sama Odra i Warta. Część rzek w dorzeczu Wisły, tutaj dopływy Sanu, Bzura, Pilica, rzeki w województwie świętokrzyskim i oczywiście już od kilku tygodni tradycyjnie zlewnia Narwi i zlewnia Bugu, a także sama Wisła” - wymienił synoptyk - hydrolog IMGW.



Michał Sikora dodał, że sytuacja hydrologiczna powoli się stabilizuje, choć miejscami jest groźna. Według prognoz IMGW taki stan utrzyma się do końca przyszłego tygodnia z powodu występujących opadów. „Mimo, że te opady nie będą dość wysokie to wody kolokwialnie mówiąc w rzekach jest już tak dużo, iż niestety na poprawę będziemy musieli jeszcze poczekać” - powiedział ekspert.



Dla Wybrzeża - wschodniego i zachodniego, włącznie z Zatoką Gdańską - IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia. Z kolei dla Zalewu Szczecińskiego obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia z przekroczeniem stanów alarmowych. „Ta sytuacja powoli się stabilizuje na Wybrzeżu, aczkolwiek jest to stabilizacja cały czas w strefie stanów wysokich. Wzdłuż Wybrzeża te stany wód układają się w okolicach stanów ostrzegawczych i tak będzie jeszcze przez kilka najbliższych dni” - powiedział Michał Sikora z IMGW.



Sytuacja alarmowa na Zalewie Szczecińskim utrzyma się do połowy tygodnia. Z kolei od wtorku i środy według IMGW zaczną się spadki wody w pasie przybrzeżnym w związku z odwróceniem się kierunku wiatrów.