Przetrwają nawet w ekstremalnych warunkach. Terytorialsi szkolą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Instruktorzy z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej szkolą żołnierzy z pododdziałów specjalnych Wojska Polskiego.

W czasie ćwiczeń poznają oni między innymi zasady ekstremalnego survivalu, jak skryć się przed wrogimi patrolami i co zrobić, gdy trafi się do niewoli.



"Dzięki szkoleniu, żołnierze będą wiedzieli, jak zachować się, gdy trafią na teren zajęty przez wroga" - podkreśla kapral Łukasz Kostrzewa, kierownik kursu.



- Każdy żołnierz powinien teraz - w kontekście działań za naszą wschodnią granicą - umieć zachować się w terenie kontrolowanym przez przeciwnika, gdy odłączy się od sił własnych i nie będzie miał tego zabezpieczenia, logistyki i sprzętu, czy nie będzie wiedział, gdzie się znajduje... Tutaj, na tym kursie uczymy tych żołnierzy, jak mają się zachować zgodnie z obowiązującymi procedurami. Są one takie same w całej armii NATO - dodaje kapral Kostrzewa.



"Postawione zadania są niezwykle wymagające" - dodaje jeden z żołnierzy, biorący udział w szkoleniu: - To szkolenie jest wymagające też pod względem merytorycznym, tę wiedze musimy posiąść - tak praktyczną, jak i teoretyczną - a jest ona szeroka. Dzięki zaangażowaniu instruktorów bardzo łatwo wchodzi ona do głowy.



Udział w szkoleniu ma już za sobą Grupa Specjalna Żandarmerii Wojskowej. Teraz czas na spadochroniarzy z 6. Pomorskiej Brygady Powietrznodesantowej.