Międzynarodowe ćwiczenia trwają w Drawsku Pomorskim

Fot. mjr Błażej Łukaszewski

12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana w dalszym ciągu trenuje na terenie Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. W tym czasie polscy żołnierze współpracują z amerykańską 29. Dywizją Piechoty Gwardii Narodowej i brytyjską 12. Pancerną Brygadową Grupą Bojową.

Za nimi trudne zadanie - przeprawa na drugi brzeg Jeziora Zły Lęg. Most i promy przygotowali amerykańscy i brytyjscy inżynierowie. Jaki sprzęt został przetransportowany? To wylicza major Błażej Łukaszewski, oficer prasowy "Dwunastki".



- Czołgi Abrams i Challenger, wozy bojowe Bradley oraz Warrior, a także wszelkie zabezpieczenie logistyczne. Z kolei w powietrzu górowały polskie samoloty myśliwsko-bombowe Su-22, a w pobliżu rejonu przeprawy żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej zaprezentowali transportery opancerzone Rosomak w różnych wersjach oraz moździerz Rak - wylicza Łukaszewski.



12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana zostaje na poligonie w Drawsku Pomorskim do jutra.