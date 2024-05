Pan Kleks przyjechał do Stargardu w ramach Art Festiwalu

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Pod znakiem świata baśni rozpoczęto popołudniową część Art Festiwal Junior Stargard przed Młodzieżowym Domem Kultury.

Mieszkańcy i goście mogą uczestniczyć w zajęciach filmowej Akademii Pana Kleksa, której stylizację wybrano jako motyw przewodni wszystkim imprez przygotowanych z udziałem najmłodszych. Taras MDK pełni rolę sceny, natomiast park obok budynku jest miejscem warsztatów muzycznych, fotograficznych i naukowych.



Maciej Piaszczyński z MDK zapewnia, że warto odwiedzić strefę baśni przy ulicy Portowej.



- Akademia pana Kleksa jest takim wyznacznikiem dobrej zabawy. Stąd ten pomysł, aby Akademię dzisiaj przedstawić - mówi Piaszczyński.



Nieopodal plenerowej sceny otwarto również wyjątkowe pracownie.



- Mamy pracownie guzików szpaka Mateusza, mamy szpakarnię, wioskę improwizacji muzycznej, fabrykę bajek, pana Kleksa w kosmosie. Zapraszamy was też na Wyspy Bergamuta, mamy szpital chorych sprzętów, gdzie pomagamy panu Kleksowi naprawić zepsute meble, można tworzyć kwiaty do ogrodu pana Kleksa, a także wziąć udział w warsztatach kleksografii. Zapraszamy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Witajcie w naszej bajce - zaprasza Piaszczyński.



Ze wszystkich atrakcji Akademii przy MDK skorzystać można jeszcze do 18. Organizatorzy nie wykluczają jednak, że bajkowy świat przy Portowej zagości dzisiaj na dłużej.