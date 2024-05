Ludzie kultury piszą do prezydenta Krzystka. Są "głęboko zaniepokojeni"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińscy muzycy, wykładowcy, pisarze i animatorzy wystosowali do prezydenta miasta list otwarty w sprawie sytuacji kultury i jej finansowania.

Czytamy w nim, że są "głęboko zaniepokojeni" faktem, że szczecińska kultura "uznawana jest przez władze naszego miasta, głównie za narzędzie do dostarczania rozrywki oraz służące do promocji, i to niekoniecznie samego miasta, a raczej konkretnych osób".



Autorzy listu postulują między innymi konieczność zmiany regulaminów konkursów i znaczące zwiększenie środków na kulturę - szczególnie dla organizacji pozarządowych.