Biedroń: jeśli chcemy euro, to wpierw powinniśmy mieć europejskie pensje

Europejska waluta - tak, ale najpierw europejskie pensje. Tak Robert Biedroń komentuje pomysł wprowadzenia euro w Polsce.

Europoseł Lewicy w "Rozmowach pod krawatem" wyjaśniał, że jego przyjęcie prędzej czy później nastąpi, bo do tego zobowiązują nas traktaty, ale najpierw muszą wzrosnąć wynagrodzenia.- W pewnym momencie trzeba będzie to zrobić, bo do tego się zobowiązaliśmy wchodząc do Unii Europejskiej. Ale dzisiaj nie ma tego przestrzeni. My jako Lewica uważamy, że najpierw powinniśmy mieć europejski standard wynagrodzeń. Jak pan pójdzie do sklepu w Szczecinie, Świnoujściu, Gryfinie, czy gdziekolwiek, to ma pan ceny europejskie. Ale jak Pan popatrzy na wyciąg z konta, jak pan dostaje pensję, to niestety prawdopodobnie pensję ma pan nadal wschodnią i musimy to zmienić - mówi Biedroń.Średnie wynagrodzenie w Polsce w tej chwili to około 8500 złotych.