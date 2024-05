Ostrzeżenie przed nocnymi burzami w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przed nami gorąca noc z burzami. Do województwa zachodniopomorskiego dotarł bardzo niebezpieczny front atmosferyczny, a wraz z nim synoptycy przewidują burze i opady deszczu.

Wydano ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia dla zachodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz pierwszego stopnia dla środkowej i wschodniej części - mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. - Możemy spodziewać się burz do 2 w nocy. Wtedy sytuacja nieco się uspokoi, natomiast wciąż jest bardzo ciepło. Z każdą godziną będzie chłodniej, ale noc zapowiada się całkiem ciepło, bo na termometrach zobaczymy nawet 14 stopni Celsjusza.



Podczas burz możemy spodziewać się opadów deszczu do około 20 milimetrów - to duże wartości, które mogą powodować podtopienia i zalania. Uwaga też na porywy wiatru do około 80 kilometrów na godzinę.