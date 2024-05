Poznaliśmy cenę jednorazowych biletów na pociągi SKM. "Jest sporo taniej"

3 złote 60 groszy. Tyle będzie kosztował od 9 czerwca jednorazowy bilet na pociągi regionalne, dla pasażerów jeżdżących koleją pomiędzy stacjami w Szczecinie. To w ramach projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Specjalna taryfa ma zachęcić do podróżowania pociągami po mieście - mówi Andrzej Chańko, dyrektor zachodniopomorskiego zakładu Polregio.- Taką miejską, która jest sporo tańsza niż by była to taryfa normalna Polregio. Biorąc pod uwagę odległość w kilometrach, myślę, że ona zachęci również do tego, żeby korzystać z przejazdów za niską cenę - mówi Chańko.W ruchu miejskim będzie można dotrzeć pociągiem do punktów docelowych szybciej, taniej i bezpieczniej - dodaje Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.- To jednak jest ekologiczny środek transportu. Nasze pociągi na tych trasach są zelektryfikowane, a więc mamy możliwość niedrogo i bardzo ekologicznie podróżować również po Szczecinie - mówi Geblewicz.Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, czy będą korzystać z tych biletów.- Będzie można się koleją po mieście przemieszczać. - Taniej. - Lepsze rozwiązanie niż komunikacja miejska. Kolejka będzie umożliwiała szybsze przemieszczanie się w mieście - mówią mieszkańcy.Od 1 września będzie obowiązywał wspólny bilet Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Cena biletu miesięcznego na wszystkie strefy w obszarze metropolitalnym będzie wynosić 290 złotych.