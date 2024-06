"Reelekcja Arłukowicza wpłynie pozytywnie na nasz region" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Koalicja Obywatelska świętowała wczoraj pierwsze od 10 lat wygrane wybory.

Bartosz Arłukowicz, lider listy KO zaznacza, że zamierza w parlamencie europejskim kontynuować projekty rozpoczęte w poprzedniej kadencji.



- Muszę skończyć pracę związaną z walką z rakiem. Specjalna Komisja do spraw Walki z Rakiem, Komisja Zdrowia, której byłem szefem. Musiałem przerwać tę misję. Teraz jeszcze dołoży się do tego bezpieczeństwo. Czasy są trudne. Wojna na Wschodzie, migranci u granic. Bezpieczeństwo staje się kluczowe... - podkreśla Arłukowicz.



Jak zaznacza marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, reelekcja Arłukowicza wpłynie pozytywnie na nasz region, jak i decyzje krajowe.



- Bartek będzie ponownie dobrym ambasadorem Pomorza Zachodniego. Kompetencje Parlamentu Europejskiego są coraz silniejsze, a więc silny przedstawiciel, a takim na pewno jest Bartosz Arłukowicz, to jest dobry ambasador naszego województwa - dodaje Geblewicz.



Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość.