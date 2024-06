Wojsko zaprasza na szkolenia dla cywili

Mat. 8FOW

To ostatni moment, by zapisać się na zajęcia pod okiem żołnierzy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Zgłoszenia cywili na kolejną edycję "Trenuj z wojskiem" przyjmowane są tylko do końca dnia.

Zajęcia w Świnoujściu odbywają się po raz drugi. W czasie szkolenia cywile uczeni są obsługi broni, ale także podstaw udzielania pierwszej pomocy i przetrwania w warunkach polowych - mówi kpt. mar. Łukasz Koziarski.



- Sensem tego szkolenia jest to, żeby po tych ośmiu godzinach osoby, które na to szkolenie przyjdą, były w stanie te nowe zdolności sobie jakoś przyswoić i w przyszłości wykorzystać. Zainteresowanie jest spore. Ludzie chętnie przychodzili, byli zadowoleni po zakończeniu tego szkolenia i myślę, że w tym przypadku będzie podobnie - mówi Koziarski.



Dodaje, że zapisy są przyjmowane do godziny. 20.



- Zapisy prowadzimy mailowo, prosimy przesyłać zgłoszenia ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres tzw.swinoujscie@ron.mil.pl. Dostaną państwo wiadomość zwrotną ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi dotyczącymi tego wydarzenia - mówi kpt. mar. Łukasz Koziarski..



Szkolenie odbędzie się w sobotę na terenie strzelnicy wojskowej w Świnoujściu.