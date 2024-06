Podczas wakacji ruszą kolejne remonty w centrum Szczecina. Będą duże utrudnienia

Na wakacje Szczecin będzie jeszcze bardziej rozkopany - zapowiedział w "Rozmowie pod krawatem" zastępca prezydenta ds. inwestycji Michał Przepiera.

Na przełomie czerwca i lipca ruszyć ma remont Powstańców Wielkopolskich. To oznacza spore korki, ale jak podkreśla prezydent Przepiera, termin rozpoczęcia kolejnej dużej inwestycji nie jest przypadkowy. W wakacje ruch w Szczecinie jest zdecydowanie mniejszy i trzeba to wykorzystać.- W samym ciągu Powstańców Wielkopolskich nie będzie linii tramwajowej w kierunku Pomorzan po to, aby te prace przyspieszyć. Tutaj wykorzystamy te rozwiązania, które państwo już znają z ulic Szczecina, czyli tramwaje dwukierunkowe - mówił Przepiera.Stanie się to po zakończonym remoncie ulicy Mickiewicza i po przywróceniu tam tramwaju jednokierunkowego w stronę osiedla Zawadzkiego. Wtedy składy dwukierunkowe pojadą aleją Piastów. Jednocześnie cały czas trwa remont ulicy Kolumba i na al. Piastów można w wakacje spodziewać się korków.- Myślę, że ten ruch tranzytowy zostanie nieco odcięty i przekierowany gdzie indziej, głównie na ulicę Mieszka I. Zatem nieco inaczej będzie wyglądał ten ruch i on ma szansę się w jakimś sensie rozłożyć. Oczywiście po to jest właśnie okres wakacyjny wykorzystania na tą tak zwaną zakładkę - mówił Przepiera.Zakładkę, bo w listopadzie definitywnie ma zakończyć się remont ulicy Kolumba.