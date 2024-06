Wsparcie, a nie konkurencja, czyli Okręgowy Inspektorat Pracy o sztucznej inteligencji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sztuczna inteligencja i jej udział w naszym życiu zawodowym - to temat konferencji zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Zdaniem jej uczestników AI to nie tylko szansa, ale przede wszystkim czas próby - głównie ze względu na lęk wśród pracowników dotyczący widma utraty pracy - mówi Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie Konrad Pachciarek.



- Wiemy, że dla pracowników wiąże się to z różnymi lękami, obawami, bo myślą, że te nowe technologie wyprą ich z rynku pracy, że ich zastąpią, więc te lęki są dla nas zrozumiałe. My natomiast wierzymy, że nowe technologie - jeśli dobrze je poznamy i zrozumiemy - będą stanowiły dla nas nieocenione wsparcie - przekonywał Pachciarek.



Środowa konferencja - w ramach obchodów 105. rocznicy powstania Państwowej Inspekcji Pracy - odbyła się na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.